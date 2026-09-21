Sanremo Cup, il futuro del volley passa da Valle Armea: due weekend per le promesse dell'Under 15

Archiviato il grande volley di Serie A con il test match tra Cuneo e Cannes disputato sabato ad Alassio, la Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore torna alle sue giovani promesse. Due weekend, entrambi dedicati alla categoria Under 15, porteranno a Valle Armea alcune delle realtà più interessanti del panorama pallavolistico del Nord Ovest e della vicina Francia.

La 42ª Sanremo Cup, per la 34ª volta Memorial Dado Tessitore, è stata presentata questa mattina nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, alla presenza dell'assessore comunale al Turismo e allo Sport Alessandro Sindoni, della consigliera regionale Veronica Russo, del presidente della Nuova Lega Pallavolo Sanremo Cesare Fagnani, del responsabile organizzativo Carlo Ferraro e dei rappresentanti di Fipav e Panathlon.

Il primo appuntamento è ormai alle porte: sabato 26 e domenica 27 settembre saranno protagoniste le ragazze dell'Under 15. Per il torneo maschile bisognerà invece attendere sabato 10 e domenica 11 ottobre. Teatro delle partite sarà l'impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, sui campi intitolati a Enrico Chiavari, con ingresso libero. Le date del primo torneo sono indicate anche nel calendario ufficiale del Comune.

Una manifestazione che guarda oltre i confini provinciali. Sono infatti attese formazioni provenienti dalle province di Imperia, Savona, Genova, Cuneo, Torino, Milano e Piacenza, oltre che dalla Costa Azzurra.

Sei squadre per il torneo femminile. Il primo fine settimana sarà quello dell'Under 15 femminile. Sono sei le formazioni al via: Asci Cert River Piacenza, Volare Arenzano, Volley Team Finale, Albenga, Sdp Mazzucchelli Sanremo e Nuova Lega Pallavolo Sanremo.

Le prime sfide scatteranno alle 14 di sabato 26 settembre, mentre domenica si ripartirà dalle 9. La finale è prevista alle 16.30, seguita dalla premiazione.

Per Piacenza e Volare Arenzano sarà il debutto al Tessitore, in una competizione che continua così ad allargare il proprio bacino e a mettere a confronto scuole pallavolistiche differenti.

Nel maschile arrivano anche i vivai della SuperLega. Ancora più ampio si preannuncia il tabellone maschile, previsto per il 10 e 11 ottobre e destinato a comprendere otto squadre. Sei sono già definite, mentre le ultime due verranno ufficializzate nei prossimi giorni.

Il livello si annuncia particolarmente alto: tre delle società presenti hanno la propria prima squadra in SuperLega. Si tratta di Acqua Sant'Anna Cuneo, Allianz Diavoli Rosa Milano e Gas Sales Piacenza. A queste si aggiungono Colombo Genova, Parella Torino – campione in carica – e la formazione francese del Pays de Grasse Volley Ball, uno dei vivai della Costa Azzurra.

Diversi dei club presenti a Sanremo hanno partecipato anche alle recenti finali nazionali giovanili, elemento che conferma l'impronta scelta dalla manifestazione: non soltanto un torneo, ma una vetrina nella quale osservare alcuni dei ragazzi che potrebbero diventare protagonisti della pallavolo dei prossimi anni.

Dal Tessitore alla Serie A e alla Nazionale. La storia della Sanremo Cup, del resto, offre diversi precedenti. Negli anni dai campi della manifestazione sono passati giocatori successivamente arrivati in Serie A e nelle Nazionali giovanili e assolute.

Gli organizzatori ricordano in particolare Luca Porro, ex Colombo Genova e premiato MVP a Valle Armea nel 2017, oggi arrivato ai massimi livelli, e Manuel Zlatanov, protagonista con Piacenza e vincitore e MVP del Mondiale Under 17 nel 2024.

È proprio questa una delle caratteristiche che la Sanremo Cup ha conservato negli anni: permettere di vedere da vicino, quando sono ancora giovanissimi, atleti destinati in alcuni casi a ritrovarsi qualche stagione più tardi sui grandi palcoscenici.

La formula attuale della manifestazione è in vigore dal 2016 e affianca un incontro internazionale di alto livello ai due tornei giovanili. Quest'anno il primo atto è andato in scena sabato ad Alassio, dove Acqua Sant'Anna Cuneo ha battuto Cannes 3-0 davanti a circa 600 spettatori.

Una porta verso il Memorial Brugnara. Confermata anche la partnership con il Memorial Mikael Brugnara di Trento, appuntamento giovanile in programma a marzo: la formazione che conquisterà la Sanremo Cup riceverà un invito d'ufficio alla manifestazione trentina.

Attesi a Sanremo, come ormai da tradizione, anche numerosi familiari al seguito delle squadre, aggiungendo alla componente sportiva una ricaduta legata alle presenze generate dai due fine settimana di gara.

L'edizione 2026 avrà inoltre un momento dedicato alla memoria. Oltre a Dado Tessitore ed Enrico Chiavari, saranno ricordate con premi speciali due figure scomparse nel corso dell'anno: Piero Tosi, già presidente del Sanremo Volley e a lungo dirigente della Nlp Sanremo, e il ventimigliese Franco Magnetto, primo atleta della provincia di Imperia a vestire la maglia della Nazionale italiana, con sei presenze e due scudetti conquistati con la Klippan Torino nel 1979 e nel 1980.

L'organizzazione è curata dalla Asd Nuova Lega Pallavolo Sanremo, sotto l'egida della Federazione Italiana Pallavolo e con il sostegno del Comune di Sanremo e di Laboratorio CT, oltre ai patrocini indicati dagli organizzatori.

Dopo il primo assaggio di grande pallavolo ad Alassio, dunque, il Tessitore torna a casa. E questa volta i riflettori saranno puntati soprattutto sul futuro: prima le ragazze, poi i ragazzi, per quattro giornate nelle quali Valle Armea tornerà ad essere il punto d'incontro della pallavolo giovanile del Nord Ovest e non solo.