Vela | Si è conclusa la fase MDG del percorso formativo FIV in I Zona

Si è chiusa la seconda tappa del programma di formazione per aspiranti Istruttori di Vela FIV di I Livello, articolato in tre fasi. L’MDG ha impegnato i partecipanti in cinque giornate di attività, suddivise tra due appuntamenti online e tre incontri in presenza.

Il calendario ha alternato lezioni teoriche in aula ed esercitazioni all’aperto, con il contributo dei docenti del CONI e del gruppo Formazione Istruttori della I Zona FIV. Un programma che ha spaziato tra diversi ambiti, affrontando la normativa della nautica da diporto, la meteorologia, la pedagogia e i meccanismi dell’apprendimento, fino agli aspetti legati alla didattica e ai principi fisici della vela.

L’obiettivo è preparare figure in grado di coniugare la padronanza delle competenze tecniche con la capacità di insegnare, prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla responsabilità connesse all’attività in acqua.

La formazione di un istruttore, infatti, non si esaurisce nella conoscenza delle manovre e della conduzione di un’imbarcazione. Altrettanto importante è saper accompagnare gli allievi nell’apprendimento, trasmettendo loro le conoscenze necessarie e favorendo la diffusione dei valori e della cultura della vela.

Con la conclusione dell’MDG, il percorso verso il conseguimento del titolo di Istruttore FIV di I Livello supera quindi il secondo passaggio previsto, in vista della fase conclusiva dell’iter formativo.