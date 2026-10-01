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Calcio | 01 ottobre 2026, 18:31

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Definito il programma degli ottavi: in campo Cengio, Cisano e Speranza

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Definito il programma degli ottavi: in campo Cengio, Cisano e Speranza

Sono stati definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Coppa Liguria di Prima Categoria 2026/2027. Il sorteggio, effettuato il 30 settembre presso la sede del Comitato Regionale Liguria, ha stabilito gli otto confronti della prima fase a eliminazione diretta.

Le gare di andata sono in programma il 14 ottobre, mentre il ritorno è previsto l'11 novembre.
 

Questo il quadro degli incontri:

Gara 01
Camporosso – Golfo Dianese 1923
 

Gara 02
Cengio – Cisano
 

Gara 03
Speranza 1912 F.C. – Multedo 1930
 

Gara 04
Serra Riccò 1971 – Bolzanetese Virtus
 

Gara 05
G.S. Granarolo – Priaruggia Vecchio Castagna
 

Gara 06
PSM Rapallo – San Lorenzo della Costa
 

Gara 07
Bru.Borg.Lux – Ceparana Calcio
 

Gara 08
Tarros Sarzanese Srl – Arcola Garibaldina
 

Il tabellone proseguirà quindi con i quarti di finale, ai quali accederanno le otto squadre vincitrici degli ottavi.

Redazione

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