Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Definito il programma degli ottavi: in campo Cengio, Cisano e Speranza

Sono stati definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Coppa Liguria di Prima Categoria 2026/2027. Il sorteggio, effettuato il 30 settembre presso la sede del Comitato Regionale Liguria, ha stabilito gli otto confronti della prima fase a eliminazione diretta.
Le gare di andata sono in programma il 14 ottobre, mentre il ritorno è previsto l'11 novembre.
Questo il quadro degli incontri:
Gara 01
Camporosso – Golfo Dianese 1923
Gara 02
Cengio – Cisano
Gara 03
Speranza 1912 F.C. – Multedo 1930
Gara 04
Serra Riccò 1971 – Bolzanetese Virtus
Gara 05
G.S. Granarolo – Priaruggia Vecchio Castagna
Gara 06
PSM Rapallo – San Lorenzo della Costa
Gara 07
Bru.Borg.Lux – Ceparana Calcio
Gara 08
Tarros Sarzanese Srl – Arcola Garibaldina
Il tabellone proseguirà quindi con i quarti di finale, ai quali accederanno le otto squadre vincitrici degli ottavi.