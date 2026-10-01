Calcio | Arriva la 9° Supercoppa Libertas, nell'occasione sarà celebrato Lelio Speranza a 100 anni dalla nascita

Come da tradizione la Libertas si appresta a disputare la Supercoppa 2026 riservata alle squadre vincitrici dei tornei estivi di calcio O 18 da essa organizzati. Il riferimento va alla Savona Cup, al Palio dei Rioni e al Torneo dei Bagni Marini. Al triangolare, che si svolgerà mercoledì 7 ottobre, sul campo "Carlo Rondoni " di via delle Trincee a Savona, sfidandosi in formula 6 vs 6 in due tempi da 25 minuti, parteciperanno Mediolanum, Centro Città e Bagni Italia. L'evento suggella una stagione eccezionale e per certi versi irripetibile da parte dell'ente di cui è presidente a livello provinciale l'avv. Cristina Anelli, culminato nella vittoria del titolo nazionale a 7 svoltosi ad Udine. A tal fine, il mattatore di questa affermazione Stefan Marian in qualità di allenatore/giocatore, consegnerà il Trofeo Tricolore orgogliosamente conquistato. La manifestazione abbinata al Memorial rientra nelle commemorazioni del centenario della nascita (18 ottobre 1926) del presidente del Coni provinciale di Savona Lelio Speranza, mancato nel 2016 all’età di novant’anni. L’evento rappresenta uno dei momenti più importanti per il movimento sportivo legato alla Libertas, storica realtà italiana di promozione sportiva che da decenni sostiene e valorizza la pratica sportiva a tutti i livelli, con particolare attenzione ai giovani e allo sport dilettantistico/amatoriale. Ecco un breve ricordo di questo inimitabile personaggio dello sport savonese..

Nominato nel 1963, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissario Interprovinciale in Liguria dell'Ente Nazionale Gioventù Italiana dà impulso al progresso delle attività sportive proprie dell'istituzione, creando una sede di strutture di base necessarie alla pratica delle varie discipline. Ricopre detto incarico fino al 1976. Dal 1977, è stato Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Savona, riconfermato ogni quadriennio olimpico fino al 2012.. Nel mondo sportivo savonese e ligure, ha dato notevole impulso alle tante Associazioni dilettantistiche e Società sportive in ben 48 discipline, riportando notevoli risultati federali a tutti i livelli: regionali, nazionali, internazionali ed olimpici. Promuove e pianifica con le Amministrazioni comunali la realizzazione di una lunga serie di impianti sportivi polivalenti, progetti che sono stati finanziati all'epoca con mutui e contributi stimati per circa 150 miliardi di Lire, portando la Provincia di Savona ai primi posti della graduatoria nazionale per l'impiantistica sportiva.