Savona | Un’area vicino al mare per i bambini: la Fratellanza Zinolese continuerà a gestirla

Uno spazio recintato vicino al mare, in cui i bambini da 0 a 10 anni possono giocare e fare attività, e dove il quartiere potrà ritrovarsi per le sue iniziative. È il progetto del Comune per una porzione dell’area demaniale di Zinola, affidata in gestione alla Fratellanza Zinolese 1893. La Giunta ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune e l’associazione.

L’area fa parte di una concessione demaniale marittima, di cui il Comune ha chiesto all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale il rinnovo per quattro anni, dal 1° gennaio 2027. Si trova vicino al campo sportivo Felice Levratto, al Palasport di Zinola e alle aree pubbliche del parcheggio e della passeggiata a mare e confina con il cortile esterno del complesso socio-ricreativo della Fratellanza, a cui era già stata affidata in precedenza.

Il Comune intende usarla a servizio del quartiere. lLa zona è delimitata dall’originario muro perimetrale e offre buone condizioni di sicurezza, e Palazzo Sisto vuole destinarla ad attività ludiche e formative per i ragazzi da 0 a 10 anni. Saranno organizzate in collaborazione con l’Istituto comprensivo, la parrocchia, la società di pattinaggio Zinolese e le altre associazioni del quartiere, compresa la Fratellanza.

Lo spazio potrà inoltre ospitare le iniziative pubbliche organizzate dal Comune. La delibera cita come esempi le celebrazioni del 25 aprile e altre ricorrenze civili e religiose, manifestazioni sportive come «Pugni sotto le stelle» di pugilato, eventi culturali e assemblee di quartiere.

La Fratellanza Zinolese 1893 ha dato la disponibilità a continuare a gestire lo spazio e le attività, in continuità con quanto già fatto con il Comune. Si occuperà del guardianaggio, della pulizia e, se richiesto, dell’allestimento degli eventi pubblici.

L’affidamento dipende ancora dall’esito della pratica da presentare all’Autorità portuale: l’area è demaniale, e lì'autorizzazione dell'Autriotà portuale è condizione per procedere. Per questo la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, in modo da avviare subito l’iter.