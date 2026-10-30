Dolcetto o scherzetto e una grande sfilata in maschera: Halloween protagonista al Molo 8.44

Un intero weekend tra travestimenti, giochi e dolcetti. Molo 8.44 si prepara a festeggiare Halloween con due appuntamenti dedicati a grandi e piccoli, organizzati in collaborazione con Il Giardino dei Sogni.

Il primo è in programma sabato 31 ottobre, quando il centro di Vado Ligure si animerà con "Trick or Treat?", il tradizionale dolcetto o scherzetto che coinvolgerà i negozi del Molo.

A partire dalle 15.30 i bambini potranno calarsi nell'atmosfera della festa grazie a una postazione trucca bimbi e a giochi di animazione a tema. Dalle 16.00/16.15 prenderà poi il via il tour tra i negozi, accompagnati dalle animatrici, per il classico dolcetto o scherzetto.

Il divertimento proseguirà domenica 1° novembre con uno degli appuntamenti più attesi: la Grande Sfilata di Halloween.

Streghe, fantasmi, mostri e personaggi di ogni genere potranno salire sulla passerella allestita per l'occasione e mettersi in mostra davanti alla giuria. La partecipazione sarà aperta a tutti, bambini e adulti, con la possibilità di sfilare individualmente oppure in gruppo, coinvolgendo anche amici e familiari.

Le iscrizioni apriranno alle 15.30, accompagnate da giochi di animazione per intrattenere i partecipanti in attesa della sfilata, che inizierà alle 16.00.

A rendere ancora più speciale il pomeriggio sarà la premiazione finale: la giuria sceglierà la maschera più bella e il gruppo più originale, valorizzando creatività, fantasia e voglia di mettersi in gioco.

Due giornate pensate per coinvolgere tutta la famiglia e trasformare una visita a Molo 8.44 in un'occasione di festa e divertimento.

L'appuntamento è al Molo 8.44, a Vado Ligure, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, a partire dalle 15.30.