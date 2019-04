Calcio, Promozione. Il Varazze la spunta per 5 a 4, ma che brivido per mister Calcagno

VARAZZE - SERRA RICCO' 5-4 (5', 9' Tagliabue; 19', 25' Parodi; 81' Alves - 32' Piccolo; 46', 60', 78' rig. Rizzo)

Finisce qui! Il Varazze si fa rimontare 4 reti, ma alla fine la spunta con un rete nel finale, per mister Calcagno tre punti fondamentali in ottica salvezza.

Saranno 4 i minuti di recupero.

86' Dopo la tripletta Rizzo finisce sul taccuino dell'arbitro, sono quattro a zero le ammonizioni in favore dei genovesi.

82' Terzo ammonito in casa Serra Riccò: anche Montecucco P. viene ammonito.

81' CHE PARTITA! ARRIVA IL 5 A 4 PER IL VARAZZE, CROSS DI MARALINO E INCORNATA DI ALVES, GLI UOMINI DI CALCAGNO TORNANO NUOVAMENTE IN VANTAGGIO.

78' PORTIERE DA UNA PARTE E PALLA DALL'ALTRA! PARITA' RISTABILITA GRAZIE A RIZZO, CHE SEGNA LA PERSONALE TRIPLETTA.

78' RIGORE PER IL SERRA RICCO'!

76' Giallo anche per Canton, secondo ammonito tra le fila degli ospiti.

71' Per il Varazze esce Saporito entra Alves.

70' Secondo tempo meno frizzante rispetto al primo, match che si staziona sulla metà del campo. Scesi notevolmente i ritmi di gioco.

66' Fuori Barone L. dentro Maralino per il Varazze.

61' Cambio per i padroni di casa: fuori Perrone dentro Bianchi.

60' ANCORA SERRA RICCO' IN GOAL! EUROGOAL DI RIZZO CHE DA CALCIO DI PUNIZIONE CENTRA L'INCROCIO DEI PALI, ACCORCIANO ANCORA LE DISTANZE I GENOVESI.

59' Terzo cambio per i gialloblù: esce Muratore entra Canton.

53' Primo ammonito dell'incontro, a finire sul taccuino dell'arbitro Burlando è Muratore.

51' Il Serra Riccò molto lungo si espone a contropiedi, questa volta è bravo Ferrada ad uscire su Perrone.

49' Palo Varazze! Baroni F. si fa tutto il campo ma è il legno e negargli la gioia del goal.

46' Sono due i cambi per gli ospiti: dentro Re F. e Re G., fuori Piccolo e Draghici.

46' Inizia la seconda frazione.

SECONDO TEMPO

Dopo 3 minuti di recupero finisce la prima frazione, sono ben 6 le reti nei primi 45 minuti. Difese ballerine e attacchi precisi, praticamente esenti da colpe i due estremi difensori.

46' ANCORA IN GOAL GLI OSPITI! RIZZO CONQUISTA IL PALLONE IN AREA E INSACCA CON UN PRECISO TIRO RASOTERRA. CAMBIA ANCORA IL PARZIALE, 4 A 2.

44' Primo cambio della sfida: esce per infortunio il neroazzuro Gagliardi entra Piccardo.

32' ACCORCIA LE DISTANZE IL SERRA RICCO'! PICCOLO DOPO AVER VINTO UN RIMPALLO SPEDISCE ALLE SPALLE DI FERRO CON UNA PARABOLA SUL PALO SINISTRO DAL VERTICE DELL'AREA.

25' POKER NEROAZZURRO! GAGLIARDI TROVA CON UN'IMBUCATA PARODI CHE SI SINISTRO NON PUO' SBAGLIARE.

19' IL VARAZZE CALA IL TRIS! LANCIO IN PROFONDITA' PER PARODI CHE SUPERA FERRADA IN USCITA CON UN COLPO MORBIDO. NOTTE FONDA IN CASA GENOVESE.

16' Prima conclusione a rete degli ospiti, ma la punizione di Rizzo è facilmente bloccata da Ferro.

9' IMMEDIATO RADDOPPIO NEROAZZURRO! CORNER DI PARODI E COLPO DI TESTA DI TAGLIABUE, IL SERRA RICCO' NON E' ANCORA SCESO IN CAMPO.

5' SUBITO IN VANTAGGIO IL VARAZZE! CALCIO D'ANGOLO DI PARODI E INCORNATA DI TAGLIABUE CHE NON LASCIA SCAMPO AL PORTIERE OSPITE.

1' Inizia la sfida, padroni di casa in tenuta classica con maglia neroazzurra e pantaloncini neri, genovesi in completo bianco.

PRIMO TEMPO

Buonasera lettori di SvSport.it, Varazze e Serra Riccò si sfidano nel recupero della 27° giornata del campionato di Promozione girone A. Gli uomini di mister Calcagno ricoprono la quintultima posizione della graduatoria, i genovesi invece, nonostante la sconfitta contro l’Arenzano di domenica, hanno festeggiato la matematica certezza della permanenza nella categoria. I neroazzurri sono costretti a vincere, per distanziare a due giornate dal termine la zona playout. Con un “Olmo-Ferro” rimesso a nuovo dopo il danneggiamento del manto sintetico, ecco come scenderanno in campo le due formazioni:

VARAZZE: Ferro, Tosquez, Tagliabue, Rampini, Baroni L., Baroni F., Saporito, Gagliardi, Perrone, Parodi, Greco.

A disposizione: Ottonello, Cavalleri, Morando, Camoglia, Crocilla, Maralino, Piccardo, Bianchi, Alves.

Allenatore: Calcagno.

SERRA RICCO’: Ferrada, Muratore, Piccolo, Montecucco P., Bianchi, Ottolini, Draghici, Gazzo, Poggioli, Rizzo, Bortolini.

A disposizione: Mangano, Re F., Massa, Re G., Montecucco G., Canton, Maniscalco, Montecucco M.

Allenatore: Arecco.

Arbitro: Burlando di Genova.

Assistenti: Nardella di Genova e Pasquini di Genova.