Calcio, Serie D. Trenta società su trentasei sono pronte a puntare i piedi dopo la proposta di retrocessione

Le proposte che il Consiglio della LND presenterà al Consiglio Federale non hanno lasciato indifferenti buona parte delle società retrocesse d'ufficio in Serie D.

Parliamo di quattro squadre per nove gironi nazionali, per un totale di 36 club chiamati a retrocedere in Eccellenza, nel caso le proposte della Lega Dilettanti venissero accolte.

Come ha riportato la Gazzetta dello Sport, però, almeno 30 delle 36 società coinvolte, sarebbero pronte a presentare una diffida da inviare a Governo, Coni e Figc, per opporsi alla discesa nei camponati regionali.

Un ricorso che potrebbe porre in stallo la marcia di avvicinamento alla prossima stagione, in attesa di capire se il Consiglio Federale, atteso per inizio giugno, ratifichi le proposte della LND.