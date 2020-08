Calcio, Albenga. David Balleri entra in punta di piedi: "Qui per dare una mano a mister Grandoni e al settore giovanile"

Si svolgerà quest’oggi allo stadio Annibale Riva, dalle 17.30 alle 19.30, l’open day della leva Juniores ’02/’03 alla presenza del nuovo mister David Balleri. L’ex giocatore, tra le altre di Sampdoria, Lecce e Livorno, nell’ultima stagione vice allenatore del club toscano in Serie B, guiderà la formazione giovanile dell’Albenga e al contempo farà parte dello staff tecnico della prima squadra come vice di mister Alessandro Grandoni.

“Cosa mi ha spinto a scegliere l’Albenga? Una società seria con una proprietà seria e ambiziosa – ha spiegato Balleri – dopo tante stagioni con il Livorno tra settore giovanile e prima squadra, ho ritenuto opportuno cambiare. Penso che questa sia stata la scelta giusta, l’ho fatta con grande voglia e con grande ambizione: sia io che la mia famiglia siamo molto contenti. Per noi tornare in Liguria è stata una scelta di vita, mia moglie è di Genova e dopo tanto tempo a Livorno abbiamo deciso di affrontare questa avventura con entusiasmo”.

“Arrivo in punta di piedi per aiutare il settore giovanile e mister Grandoni, speriamo di poter iniziare bene questo percorso e speriamo che possa durare a lungo – ha concluso il nuovo allenatore della Juniores di Eccellenza – Il lavoro con i più giovani? Per me è sempre uno stimolo poter dare dei consigli e migliorare insieme ai ragazzi”.

Sempre oggi spazio anche all’open day degli Allievi 2004/2005. Domani, venerdì 7 agosto, toccherà invece ai Giovanissimi 2006/2007. A tutti i partecipanti verrà lasciato un piccolo omaggio da parte della società.

Gli open day dell’A.S.D. Albenga 1928 si chiuderanno la settimana prossima, sempre dalle 17.30, con gli ultimi impegni per Juniores, Allievi, Pulcini e Primi Calci.