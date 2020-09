Calcio. Vado, il presidente Tarabotto dà ufficialmente il via alla nuova stagione rossoblu: "Pronti a dire la nostra, l'idea di provare a centrare la Serie C in tre anni non è cambiata" (FOTO)

Le tribune dello stadio "Chittolina" di Vado hanno fatto da cornice, anche quest'anno, alla presentazione ufficiale della squadra rossoblu che, tra dieci giorni, inizierà la stagione 2020-2021 con la prima giornata del campionato di Serie D (calendari domani alle 14.00).

Non è mancato il consueto augurio da parte del presidente Franco Tarabotto, soddisfatto per quanto costruito durante l'estate, grazie anche al lavoro portato avanti dal nuovo direttore sportivo Davide Sonetti: "Ci tengo particolarmente a ringraziare tutte le persone che collaborano dentro e fuori dal campo - ha sottolineato il numero uno del sodalizio rossoblu - quest'anno abbiamo tanti nuovi giocatori, ma sono convinto che si possa fare un buon campionato. Quello che ho detto qualche settimana è sempre valido: mi piacerebbe, in tre anni, provare a raggiungere la Serie C, ma per fare ciò bisognerà innanzitutto salvarsi quest'anno, consolidarsi il prossimo e compiere un ulteriore sforzo quello successivo, grazie all'immancabile sostegno della famiglia Costa, alla quale rivolgo ancora una volta un particolare ringraziamento".

Anche il sindaco di Vado, Monica Giuliano, ha voluto salutare la squadra con un messaggio importante: "Siate orgogliosi di rappresentare una piazza come Vado, le parole del primo cittadino - in cui valori come solidarietà, unione e voglia di guardare sempre avanti hanno permesso di costruire una realtà che, nella provincia savonese, reputo la migliore!"