Eccellenza. Sandro Siciliano torna in pista, è il nuovo allenatore del Rivoli Calcio

Nuova avventura in panchina per Sandro Siciliano, il tecnico ex Savona che all'ombra della "Torretta" ha lasciato piacevoli ricordi tra tifosi e addetti ai lavori.

Sarà il Rivoli Calcio, iscritto al campionato di Eccellenza piemontese, la nuova squadra dell'allenatore in grado di vincere la Serie D con il Bellinzago cinque stagioni fa: "Ho deciso di accettare questa nuova sfida - le parole di Siciliano ai nostri microfoni - sono di Rivoli in tutto e per tutto e proprio per questo non mi sono tirato indietro. Si concretizza in pratica l'accordo che era stato trovato in estate prima dei vari problemi di natura burocratica affrontati dalla società. Ora le cose si stanno pian piano sistemando e, con la possibilità di intervenire ancora sul mercato, cercheremo di rimpolpare la rosa per giocarci il traguardo salvezza".