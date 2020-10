Calcio, Coppa Liguria: finalmente Baia Alassio - Atletico Argentina, stasera il recupero di Coppa Liguria

Ultimo atto per la fase a gironi di Coppa Liguria per quanto concerne le formazioni ponentine.

Dopo il rinvio precauzionale, causa tamponi in corso, di dieci giorni fa, la Baia Alassio scenderà in campo alle 20:30 per affrontare l'Atletico Argentina.

Una sfida sulla carta inutile ai fine della classifica (l'Atletico è già qualificato, insieme a Pontelungo, Quiliano & Valleggia e Olimpia Carcarese), ma sicuramente utile a mister Ghigliazza in vista dell'affascinante impegno di domenica pomeriggio contro l'Asd Savona.

A dirigere la partita sarà Semini di Albenga, livescore su Svsport.it