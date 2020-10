Calcio. Fascia da capitano e ritorno al gol in Nazionale per il savonese Stephan El Shaarawy

Sfumato nell'ultimo giorno di mercato il ritorno alla Roma, per il savonese El Shaarawy arriva subito un bel riconoscimento.

Il Ct dell'Italia Roberto Mancini in occasione dell'amichevole con la Moldova gli ha consegnato la fascia da capitano in virtù delle sue 25 presenze.

L'attaccante dello Shanghai Shenhua nato a Savona il 27 ottobre del 1992, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Legino e poi nel Genoa dove con mister Giampiero Gasperini ha esordito in serie A a 16 anni, è il secondo savonese ad indossare la fascia da capitano dopo Christian Panucci.

Al 30° del primo tempo è andato in gol superando con un pregevole tocco d'esterno l'estremo difensore moldavo, fissando il risultato sul 3-0 parziale, e al 45' per il momentaneo 5-0. Si tratta del suo quinto e del suo sesto gol in azzurro.