Calciomercato, Mallare. Per la mediana rossoblu c'è Lorenzo Fornara, il giocatore arriva dal Savona

E' indubbiamente un buon colpo di mercato quello messo a segno dal Mallare nella serata di ieri.

La società valbormidese avrà infatti all'interno della propria linea mediana il centrocampista Lorenzo Fornara, classe 2000, arrivato dall'Asd Savona.

La nota societaria:

"La S.C.Mallare ufficializza il tesseramento del centrocampista classe 2000 Lorenzo Fornara. Il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Savona vanta presenze in campionati giovanili di livello nazionale. Lorenzo è un centrocampista molto duttile che ha già dimostrato il suo valore domenica con una prestazione di qualità elevata. Un innesto molto importante per affrontare un campionato molto difficile come quello di Prima Categoria.

Lo ringraziamo per aver accettato con entusiasmo questa nuova avventura e siamo certi che sarà un protagonista di un ottimo campionato".