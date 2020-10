Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. La Cairese batte la Sestrese (decide Poggi) e allunga in vetta nel gruppo 2. Tutti i risultati di giornata

Serata piovosa praticamente sull'intero arco regionale, ma le precipitazione non hanno fermato gli appuntamenti con la Coppa Italia di Eccellenza.

Nella prima serata il Ligorna ha battuto 1-0 l'Angelo Baiardo grazie al gol di Boero.

La squadra di Monteforte chiude a quota sette punti, seppur all'Athletic Club Albaro basterà un solo pareggio tra il recupero con il Molassana e l'ultimo match contro il Busalla (2-1 per il Molassana nel confronto di questa sera), per garantirsi il passaggio del turno grazie al successo nello scontro diretto.

Vittoria anche per la Cairese nel gruppo 3 (1-0 alla Sestrese con gol di Poggi) che stacca il lotto delle squadre a quota 4 punti (rinviata invece Varazze - Genova Calcio).

Nel girone 4 tris della Fezzanese sul Rivasamba a firma di De Martino, Cecchetti e Frolla.

Per conoscere la squadra vincitrice del gruppo 1 bisognerà invece attendere il recupero dello scontro diretto tra Finale e Albenga (ai giallorossi basterà un pareggio per qualificarsi).