Calcio. Lo scoramento del Comitato Regionale dell'Emilia Romagna: "Ormai è una deriva di informazioni contrastanti. Soprassedete dall'attività sportiva"

La Figc alza bandiera bianca: "Disorientamento generale, chiediamo di soprassedere allo svolgimento dell'attività"

E' a dir poco grottesca la situazione che si sta verificando all'interno del mondo dilettantistico. Il Comitato dell'Emilia Romagna ha infatti formalmente espresso il proprio rammarico per la selva di faq, circoalri e decreti che ha coinvolto il mondo sportivo, senza che vi sia un'effettiva chiarezza al riguardo.

"Ci scusiamo con tutte le Società e gli addetti ai lavori - scrive il Comitato - per il disorientamento generale che ormai da giorni deriva da informazioni tra loro contrastanti, di cui le organizzazioni sportive non sono responsabili. Siamo in attesa di conoscere formalmente la posizione univoca delle Autorità Governative, nel frattempo vi invitiamo a soprassedere dallo svolgimento di ogni attività sportiva. Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente sull’evoluzione degli eventi attraverso i soliti canali informativi ufficiali (sito internet, social) considerato che da oggi è stata disposta la chiusura degli uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali".“