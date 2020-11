Calcio, Prima Categoria A2. Il Quiliano&Valleggia prosegue gli allenamenti da casa, Daniel Buffo: "Scelta fatta insieme alla società, la speranza è di poter tornare a giocare il prima possibile"

Il calcio dilettantistico si è fermato, l’emergenza per Covid-19 ha costretto la Federazione a sospendere tutte le gare ufficiali della LND, ad eccezione della Serie D, stabilendo una possibile ripartenza per il 24 novembre. Pare comunque scontato che questa venga ulteriormente posticipata, le restrizioni sono sempre maggiori e il calcio non viene considerato un’attività essenziale. Restano comunque consentiti gli allenamenti in forma individuale al campo, anche se sono molte le formazioni che hanno comunque deciso di non vedersi direttamente sul green. Tra queste c’è il Quiliano&Valleggia, come confermato dal difensore Daniel Buffo:

“Credo che in un momento di così grande incertezza sia stato giusto fermare le gare ufficiali, era venuta meno quella spensieratezza che deve accompagnare lo sport dilettantistico. Nonostante la possibilità di allenarsi al campo, la società ha deciso di farci allenare da casa. Un grazie va al nostro preparatore atletico Federico Armellino, che ci sta supportando al meglio. Ogni settimana abbiamo un programma diverso, anche parecchio impegnativo, ma è giusto perchè qualsiasi sarà la data della futura ripartenza, dobbiamo farci trovare pronti fin da subito.”

Ma la voglia di tornare nel rettangolo rimane tanta: “La speranza è di ripartire il prima possibile, almeno con gli allenamenti di squadra. Chi ama questo sport, sa quanto sia dura allenarsi senza sentire il profumo del campo e vivere lo spogliatoio.”

Il classe 1989 prova ad alzare lo sguardo e a commentare come sarà una futura ripartenza: “Dopo questo stop non sarà semplice ripartire, probabilmente durante le prime partite non sarà facile tenere il ritmo alto come piace a noi, però ci stiamo attrezzando al meglio per non perdere tutto il lavoro fatto in questi primi mesi. La società ci sta vicino facendo sentire spesso la sua presenza, stiamo facendo tutto il necessario per rimanere sul pezzo. Sono sicuro che anche le altre squadre si stiamo preparando, quindi sarà bello poter tornare a sfidarci tutti insieme sul rettangolo verde.”