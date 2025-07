Calciomercato. Il Bragno apre luglio con l'arrivo di Lorenzo Gallo

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

Il Bragno piazza un colpo di prospettiva per il reparto arretrato: è ufficiale l’arrivo di Lorenzo Gallo, classe 2005, difensore centrale cresciuto nei settori giovanili di Albissola, Savona e Vado.

"Reduce da una buona stagione in Promozione proprio con l’Albissola - spiega la società - Gallo si è fatto notare per le sue qualità fisiche e tattiche: un centrale dotato di struttura imponente, ottima corsa e soprattutto un spiccato senso della posizione, nonostante la giovane età".

Dopo le prime conferme della scorsa settimana, ecco la prima operazione in entrata messa a segno dal sodalizio valbormidese