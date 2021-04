Calcio, Varazze. La Marina diventa main sponsor nerazzurro

Per la stagione 2021-2022 Marina di Varazze è al fianco della squadra di calcio della Città, l’ASD Varazze Don Bosco 1912 che, dalla prossima domenica, tornerà a disputare le partite del Campionato di Eccellenza.

Un nuovo inizio per il Varazze Calcio che la Marina ha deciso di supportare in qualità di main sponsor in un momento certo non facile per le attività economiche, turistiche e, naturalmente, per lo sport. Marina di Varazze fornirà le maglie di gioco ufficiali alla prima squadra.

“Siamo molto soddisfatti del sodalizio con il team calcistico della Città di Varazze” dichiara Giorgio Casareto, Amministratore Delegato di Marina di Varazze. “Si tratta di una collaborazione che ha come scopo non solo quello di sostenere la squadra nelle attività previste dal calendario di campionato, ma anche di sancire un legame forte tra le rispettive realtà per dare vita a progetti e iniziative dedicati alla promozione dello sport per i giovani. Marina di Varazze è storicamente connessa al territorio: sorge in un’area che per la Città ha avuto e continua ad avere un grande valore in termini di identità e tradizione, ovvero quella dei Cantieri Ex Baglietto; oggi, poter sostenere una realtà che vanta una lunga e radicata tradizione affrontando con positività il futuro, riteniamo sia un messaggio importante.”

Soddisfazione espressa anche dal Presidente dell’ASD Varazze Don Bosco 1912, Umberto Camogli: “A nome del consiglio direttivo siamo entusiasti di aver condiviso un progetto ambizioso per legare lo sport alla città e alla realtà della Marina di Varazze.”