Calcio, Albenga. Gli ex compagni di Marco Parascosso: "Perdiamo un grande amico"

Continuano ad arrivare in maniera incessante i messaggi di cordoglio per la morte di Marco Parascosso. Tra di essi, anche quello dei suoi ex compagni di squadra dell'Albenga, durante la stagione 2018-2019.

"In questo profondo momento di lutto per la tragica scomparsa del nostro amico ex compagno di squadra Marco Parascosso esprimiamo le più sentite condoglianze ai familiari. Per noi sei stato, a prescindere dall'essere giovane, un compagno di grandi avventure.