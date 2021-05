Basket Femminile. La Virtus Bologna affida la prima squadra a Lino Lardo: "Puntiamo subito a obiettivi importanti"

“Sono molto entusiasta di questo incarico. Ringrazio - si legge sul sito ufficiale del club bolognese - chi ha puntato su di me per continuare questo percorso con la Virtus femminile. Sono molto motivato, credo in questo progetto, spero si possa puntare subito a risultati importanti: ognuno dovrà dare il massimo per raggiungerli. Io ho iniziato un percorso alla Virtus, lanciando dei giovani, quindi conosco l’ambiente e lo stile. Non sono sport diversi, maschile e femminile: invito tutti a seguirci, c’è atletismo, ci si diverte, e anche tra le donne ho mantenuto la stessa mentalità. Non so se sia un record aver allenato sia uomini e donne nella stessa società, ne sarei orgoglioso. La differenza nell’allenare uomini e donne? Si fa squadra in più breve tempo, c’è forse maggiore voglia di fare squadra dove è presente meno atletismo e capacità di deciderla da soli, e questo è ancora più stimolante per un allenatore.”