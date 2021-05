Calcio, Soccer Borghetto. Colpo Aldo Graziano. Il dirigente ex Loanesi diventa biancorosso

Il calcio ponentino è pronto a ritrovare uno dei suoi volti più conosciuti e apprezzati: Aldo Graziano, ex colonna dirigenziale della Loanesi, è infatti pronto a ripartire dal Soccer Borghetto.

"Siamo davvero felici - ha commentato il presidente Andrea Ferrara - di poter avere Aldo con noi, la cui esperienza e competenza sono dimostrate sul campo da oltre 50 anni.

Ringrazio sia Pino Auteri che il ds Emanuele Scorsone per il ruolo che hanno rivestito all'interno dell'operazione. Non è stata una trattativa facile, però volevamo a ogni costo portarla a termine per strutturare ulteriormente la nostra società.

Aldo ricoprirà il ruolo di collaborare dell'area tecnica, non resta che dargli un caloroso benvenuto".