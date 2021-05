Calcio giovanile. A Giugno scatta la "Coppa Città di Albenga" dedicata a Primi Calci, Pulcini ed Esordienti

L’A.S.D. Albenga 1928 organizza per il mese di giugno la coppa “Città di Albenga“, una kermesse calcistica costituita da 5 tornei nazionali di calcio riservati alle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti.

Alla competizione prenderanno parte società provenienti dalla Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia: ben 52 squadre, per un totale di 650 atleti, che disputeranno, sul terreno di gioco dello stadio “Annibale Riva”, i tornei in data 5, 12, 19, 26 e 27 giugno.

L’A.S.D. Albenga 1928 intende così dare più spazio ai giovani calciatori vista la stagione contraddistinta dall’attività ridotta a causa emergenza covid. Giuseppe Silvano Laureri, organizzatore della manifestazione, soddisfatto per i numeri raggiunti dal torneo assicura che il tutto sarà organizzato in sicurezza attuando i protocolli covid del periodo. L’alta capienza dello stadio di Albenga, inoltre, consente un ingresso adeguato alla manifestazione, senza creare assembramenti. Personale specifico seguirà le fasi del torneo controllando le disposizioni.

“Si vuole così ridare il giusto entusiasmo all’ambiente, soprattutto ai ragazzi, ridando fiducia all’attività e augurandoci che questo possa essere di buon auspicio per la prossima stagione – dichiarano dall’organizzazione – un ringraziamento va alle società partecipanti per la loro adesione, agli sponsor e a tutti i volontari dell’A.S.D. Albenga 1928 che, come sempre, con il loro contributo permettono lo svolgimento di queste manifestazioni”.