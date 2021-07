Calciomercato. Il Sestri Levante riparte da Vincenzo Cammaroto, all'ex centrocampista del Savona è stata affidata la guida della Prima Squadra

Classe '83, ex difensore, ha concluso indossando la nostra maglia nella stagione 2017/2018 la propria carriera di calciatore dopo aver vestito le casacche di numerose società di serie D e serie C.

Dopo l’esperienza calcistica con l’Unione, dove peraltro nell’ultimo periodo ha ricoperto il duplice ruolo di giocatore-allenatore ed una stagione alla Lavagnese come analista, il passaggio al Fiorenzuola come allenatore in seconda dove quest’anno ha conquistato la promozione in serie C vincendo il girone D di serie D.