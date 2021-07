Calcio. White Rabbit. Inizia il casting della Prima Squadra. Provini in studio, poi verrà il campo

Erano stati promessi per inizio luglio i provini per poter entrare all'interno dell'organico dei Whiter Rabbit e nella giornata odierna è infatti iniziata la selezione dei giocatori che entreranno a far parte della squadra vadese.

Un team totalmente atipico, dato che i connotati del reality show accompagneranno la formazione del presidente Andrea Rocca per tutto il campionato.

A confermarlo è la modalità della strutturazione della rosa: dei veri e propri casting iniziati oggi. In prima battuta non verranno considerati infatti i requisiti tecnici, ma la capacità di poter essere un personaggio adatto (per carattere, aspetto fisico etc.) a questo tipo di format.

Dopo la prima scrematura si passerà tra qualche settimana ai test del "Chittolina" dove finalmente verranno presi in considerazione anche le qualità tecniche dei candidati.