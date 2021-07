Carcarese B: arrivano Andrea Gavacciuto e Nicholas Clemente (VIDEO)

Due novità importanti per la Carcarese di mister Siri che la prossima stagione affronterà il campionato di Seconda Categoria.

Alla giovane rosa si aggiunge un innesto d’esperienza, che si occuperà anche del settore giovanile, si tratta di Andrea Gavacciuto, difensore classe 1994, che vanta esperienze in Prima Categoria con la maglia del Pallare, dell’Altarese e dell’Aurora. E proprio nella società giallonera ha trascorso le ultime tre stagioni.

Al Corrent Andrea incontra due vecchie conoscenze: il direttore generale Roberto Abbaldo, che lo ha allenato nella categoria giovanissimi alla Cairese, e il tecnico Matteo Siri, suo mister anche quando militava negli Allievi gialloblu, oltre che suo compagno di squadra a Carcare.

“Ringrazio la società e i dirigenti che mi hanno fortemente voluto alla Carcarese – commenta Gavacciuto - Carcare è una bellissima piazza, come ho già potuto constatare in passato, qui trovo un gruppo unito. Giocare al Corrent con il tifo degli Irriducibili sicuramente dà molta motivazione, soprattutto dopo l’anno che abbiamo passato a causa della pandemia. Gli obiettivi della società mi hanno entusiasmato molto, non vedo l’ora di riiniziare”.

Soddisfazione anche per mister Siri: “Andrea è un ragazzo serio, sarà un valore aggiunto per questa squadra, darà sicurezza e qualità al reparto difensivo. È un giocatore che non molla mai, come dice Mourinho, ‘me lo porterei anche in guerra’”.

Ma le novità non terminano qui, farà parte delle Carcarese “bis” anche il “Mbappé biancorosso”, come lo definisce Siri, ovvero Nicholas Clemente, attaccante lo scorso anno a disposizione di mister Chiarlone.

“Per esigenze lavorative ha preferito affrontare il campionato di Seconda Categoria – spiega il direttore sportivo Edoardo Gandolfo – Una scelta che dimostra il suo attaccamento alla società, siamo contenti di poterlo avere ancora con noi. Si è reso disponibile, inoltre, anche a delle chiamate da parte di mister Chiarlone così come Gavacciuto. Entrambi, infatti, hanno iniziato la pre-preparazione con la squadra di Prima Categoria in questi giorni”.