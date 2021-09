Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Stasera la seconda giornata ed è già tempo di verdetti

Si torna in campo questa sera per la seconda giornata dei gironi eliminatori di Coppa Italia di Eccellenza.

Non tutte le squadre saranno in campo, dato che le quattro squadre chiamate allo sconto diretto (Cairese, Finale, Rapallo Rivarolese e Rivasamba, osserveranno un turno di riposo in attesa delle partite di ritorno in calendario domenica), ma il programma si conferma ricco e soprattutto con tante protagoniste pronte a scendere per la prima volta in campo.

Nel girone A sarà la volta del Ventimiglia, che ospiterà al Morel il Taggia, reduce dal pareggio per 1-1 contro l'Ospedaletti, mentre nel gruppo B esordio per il Pietra Ligure, al Devincenzi contro l'Alassio FC, chiamato ad espugnare l'impianto biancoceleste per provare a rimanere in corsa qualificazione.

La medesima urgenza di risultato l'avrà anche il Varazze, sconfitto domenica dalla Genova Calcio e pronto a tenere a battesimo l'Arenzano di mister Corradi.

Prima gara ufficiale anche per il Campomorone contro la Sestrese, mentre a completare il programma saranno Molassana - Athletic e Cadimare - Canaletto.

