Calcio, Coppa Italia di Promozione: Tris Golfodianese ad Alassio. Decidono Gorlero Mehmetaj e Dominici

BAIA ALASSIO - GOLFODIANESE 1-3 (44' Zouita - 22' Gorlero, 38' Mehmetaj, 74' Dominici)

93' triplice fischio finale. Il Golfodianese espugna 3-1 Alassio

91' chiude in 10 il Golfodianese. Rosso per Lufi. Troppi comunque tre rossi in un contesto di gara estremamente tranquillo

87' problemi per Tamborino, entra Giannantonio

86' i ritmi sono particolarmente calati in questa fase, si aspetta solo il fischio finale

82' grande Meda su Rimassa, il pallone rimpallato sembrava poter scavalcare il giovane estremo difensore, ma il riflesso è stato quello giusto per mantenere inviolata la porta.

78' proteste anche per Zouita, Baia in 9

77' La Baia chiude in 10, espulso Mangone

74' DOMINICI TRASFORMA! 3-1 GOLFODIANESE!

73' RIGORE PER LA GOLFODIANESE, DEL PANTA RILEVA UN FALLO DI MANO

70' Mrahi a sinistra rientra sul destro e chiude sul primo palo, Pampararo devia sul montante, palla in angolo.

67' Calzia lascia il posto a Casassa, ancora un cambio per i rossoblu

66' subito testati i riflessi di Meda, bravo a non sbagliare i tempi dell'uscita su Zouita

63' Pozzato - Luisi e Bortolini - Meda, due cambi per Colavito

60 grande azione della Golfodianese: sgroppata di Dominici che serve al centro, velo di Burdisso per Mehmetaj che chiude di destro, Pampararo salva tutto.

57' quarto cambio per la Baia, Diaconu rileva Shani

54' bella sgroppata a destra di Gashi, cross teso e preciso ma Dominici entra in spaccata con un pizzico di ritardo

52' risponde subito la Baia! Difesa mal messa degli ospiti Zouita però calcia alto da ottima posizione

51' Pampararo esce con i tempi giusti su Burdisso, buona l'azione in linea del Golfo.

46' doppio cambio per la Baia entrano Delfino e Rimassa, escono Cornelli e Morabito.

Secondo tempo

48' termina il primo tempo. Golfo Dianese in vantaggio 2-1

45' saranno tre i minuti di recupero

44' ZOUITA LA RIAPRE! SORPRESA LA DIFESA DEL GOLFODIANESE, L'ATTACCANTE DI GHIGLIAZZA NON SI FA PREGARE E SUPERA BORTOLINI SUL SECONDO PALO

41' Morabito si vede rimpallare in extremis il proprio tentativo di conclusione. In questo primo tempo a fare la differenza è stata l'efficacia sotto porta

38' MEHMETAJ! TOCCO SOTTO PORTA A UN METRO DA PAMPARARO! ACCESE PROTESTE DELLA BAIA

36' problema muscolare anche per Danio, entra D'Aprile

33' Gorlero non ce la fa, per lui problema muscolare, l'autore del gol lascia il posto a Mrahi

32' dieci minuti senza emozioni dopo il gol della Golfo Dianese, riaccende la miccia dalla distanza, sfera nuovamente fuori.

22' GOLFODIANESE IN VANTAGGIO! HA SEGNATO GORLERO, AZIONE SIMILARE A QUELLA PRECEDENTE MA CON MEHMETAJ A INNESCARE IL NUMERO 11 OSPITE

21' Mangone dai 22 metri, Bortolini si distende e respinge

20' Poletti va in spaccata e salta un'azione potenzialmente pericolosissima a favore della Baia, grande chiusura del numero due rossoblu

18' grandissima azione di Dominici che apparecchia alla perfezione per Burdisso, destro incrociato su cui Pampararo si esalta e respinge miracolosamente.

13' Morabito dalla distanza, si allunga Bortolini a respingere, arriva Shani, ma l'estremo ospite chiude con efficacia lo specchio.

10' Golfodianese imprecisa nelle proprie linee di impostazione, la Baia viaggia su traiettorie più verticali e dirette

5' Mangone va dalla distanza, Bortolini controlla con lo sguardo uscire la sfera sulal propria destra

3' la prima occasione è per i gialloneri, colpo di testa di Shani dal limite dell'area piccola, il pallone però si impenna sopra la traversa di Bortolini

3' prima nota tattica, Baia Alassio in campo con il 3-5-2, risponde la Goldofianese con il canonico 4-4-2

1' si parte!

Primo tempo

BAIA ALASSIO: Pampararo, Odasso, Castellari, Danio, Tamborino, Vignola, Cornelli. Mangone, Morabito, Zouita, Shani.

A disposizione: Canobbio, Bogliolo, Giannatnonio, Diaconu, D'Aprile, Savona, Rimassa, Peirano, Delfino.

Allenatore: Ghigliazza

GOLFODIANESE: Bortolini, Poletti, Martini, Pozzato, Lufi, Calzia, Mehmetaj, Franco, Dominici, Burdisso, Gorlero.

A disposizione: Meda, Luisi, Mrahi, Casassa, Sparaventi, Sessolo, Barison, Gashi

Allenatore: Colavito

Arbitro: Del Panta di Imperia

Assistenti: Trucco - De Scalzi di Imperia