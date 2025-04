Calcio, Prima Categoria A. Entra in gioco la contemporaneità, tutte le big giocheranno in posticipo

Il Comitato Regionale Ligure, nel comunicato pre-pasquale, ha ribadito la necessaria contemporaneità per le ultime partite stagionali.

Un fattore che inciderà soprattutto su quei campionati dove la disponibilità dei campi da gioco non è così ampia.

Ecco perché le sfide di domenica, nel girone A di Prima Categoria, si disputeranno in due diversi slot: con le big pronte a scendere in campo alle 17:30.

All’Annibale Riva, la Baia Alassio proverà a battere la San Filippo Neri Yepp, in attesa dell’esito di Ospedaletti - Golfodianese. Un successo delle Vespe (a riposo nell’ultima giornata) e una mancata vittoria degli Orange consegnerebbero infatti la promozione alla squadra di mister Sardo. In caso contrario, tutto sarebbe rinviato agli ultimi 90 minuti, con lo spettro dello spareggio in caso di arrivo a pari punti. Fischio d’inizio nel medesimo orario anche per Cengio - Camporosso, con i rossoblù ponentini ancora ipoteticamente in corsa per il primato.

Altarese - Mallare, Oneglia - Imperiese e Virtus Sanremo - Vadino prenderanno il via alle 15:00. Andora - Borghetto è stata invece fissata alle 20:00