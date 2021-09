Dopo un percorso di crescita lanciato già dal precampionato, oggi la Cairese ha compiuto una frenata importante a livello di prestazione di fronte all'Alassio FC.

Troppe le scelte sbagliate in attacco nel corso del primo tempo, mentre nella ripresa l'intera squadra è apparsa appannata, sia tecnicamente che mentalmente.

Ripassare i concetti perduti con tre punti in tasca, figlia del 2-1 maturato sul campo, rappresenta comunque un aspetto non da sottovalutare per mister Alessi.