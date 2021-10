Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Partono i quarti di finale: Cairese in campo nel pomeriggio, stasera in campo l'Albenga

La stagione dilettantistica non conosce davvero soste tra le gare domenicali, gli anticipi del sabato, e tanti match infrasettimanali tra recuperi e gare di Coppa.

Oggi saranno proprio le otto protagoniste del tabellone di Eccellenza a scendere in campo, per le gare di andata degli ottavi di finale.

In campo ci saranno due savonesi: l'Albenga di mister Lupo, ospite del Ventimiglia alle 20:00 e la Cairese di Diego Alessi, già in campo alle 15:15 in casa della Genova Calcio.

Su entrambi i fronti è previsto un ampio turnover, senza distogliere l'obiettivo da un eventuale del turno che potrebbe regalare una semifinale tutta savonese e garantire così una finalista sicura appartenente al nostro comprensorio.

Alle 18:00 spazio invece ad Angelo Baiardo - Campomorone Sant'Olcese e al big match tra Rapallo Rivarolese e Fezzanese.

Livescore su Svsport.it