Imperia calcio, Paolo Cortellini non è più l'allenatore dell'Imperia, a breve l'ufficialità. Contatti avanzati con Nicola Ascoli

Paolo Cortellini non è più l'allenatore dell'Imperia. Il tecnico non ha diretto l'allenamento pomeridiano, sul campo sportivo di Pontedassio, e nel giro di poche ore dovrebbe arrivare l'ufficialità dell' avvicendamento in panchina.

Cortellini lascia così la panchina imperiese dopo nemmeno tre mesi. Verosimilmente la separazione rientra nel vortice di cambiamenti generato dalla rivoluzione societaria in corso in Piazza d'Armi, con la cordata appena entrata che fin da subito ha promosso la candidatura di Nicola Ascoli.

Il tecnico ha raccolto 5 punti in 5 giornate di campionato, oltre all’eliminazione in Coppa per mano della Sanremese. I risultati sembravano in linea con gli obiettivi posti ad inizio stagione e Cortellini, in queste settimane, ha dovuto fare i conti con la sfortuna dati i numerosi infortuni.

A questo punto, Nicola Ascoli appare in pole position per guidare l'Imperia. Come sottolineato dal DS Fava nell'intervista a 'Stadio Aperto'. Nelle prossime ore, comunque dovrebbe avvenire un incontro con il Presidente Gramondo, l'intera dirigenza e il tecnico per trovare l' accordo.

Se dovesse essere formalizzato, il nuovo corso partirà immediatamente con l'obiettivo di preparare il tour de force, tre partite in nove giorni, che vedrà l’Imperia affrontare il Borgosesia ed il Varese, sabato 16 e mercoledì 20 ottobre, al ‘Nino Ciccione’ prima della trasferta a Tortona, domenica 24 ottobre.