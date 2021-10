Giudice Sportivo, Prima Categoria: Mano pesante sul Q&V. Tre giornate a mister Saltarelli, una a mister Delfino

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 16/10/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/11/2021

FRANCESCHELLI ENNIO (CELLA 1956)

Inibizione fino al 18 novembre 2021 - Alla segnatura della rete avversaria usciva dall'area tecnica ed entrava sul tdg, percorrendo oltre 40 metri, per protestare reiteratamente nei confronti del ddg. La condotta non cessava neppure nella zona spogliatoi, dove la protesta continuava per qualche minuto. Il tutto finiva una volta che il ddg rientrava nel proprio spogliatoio (sanzione aggravata in relazione al ruolo ricoperto).

AMMONIZIONE (II INFR)

SCUZZARELLO ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

ORIGO FEDERICO (CA DE RISSI SG)

OMODEI SIMONE (SAN DESIDERIO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

LAMUEDRA FABIANO (TORRIGLIA 1977)

AMMONIZIONE (I INFR)

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)

SARPERO CARLO (MURA ANGELI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZAPPELLI MATTIA (BOLANESE)

DOMI ALDO (CORNIGLIANESE 1919)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AVANZINO ALESSIO (CA DE RISSI SG)

URSO ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)

TALMOUDI KARIM (SUPERBA CALCIO 2017)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

DI DONATO DAVIDE (CA DE RISSI SG)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

DOMI ALDO (CORNIGLIANESE 1919)

URSO ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)

CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)

BONA MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)

PARODI FEDERICO (MASONE)

PISCITELLI FILIPPO (MASONE)

CELANO RICCARDO (MULTEDO 1930)

BAGNATO NICOLO (PIEVE LIGURE)

CILIBERTI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

LAMUEDRA DANIEL (TORRIGLIA 1977)

AMMONIZIONE (I INFR)

BROCCOLI MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

VIO ENRICO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

LUCIANI IGOR (BOLANESE)

ZAPPELLI MATTIA (BOLANESE)

BARTOLUCCI PIETRO (CA DE RISSI SG)

PARISI MATTIA (CA DE RISSI SG)

GOTTA MATTEO (CELLA 1956)

BARRACO MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)

COSTANTINO ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)

VIOLA ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)

GESUALDI GABRIELE (MASONE)

MACCIO LORENZO (MASONE)

PASTORINO ANDREA (MASONE)

PESTARINO DANIELE (MIGNANEGO)

BECCIU DAVIDE (MULTEDO 1930)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)

GIULIANINO ROBERTO (MULTEDO 1930)

BRUZZONE EMANUELE (MURA ANGELI)

DE GAETANO JACOPO (MURA ANGELI)

DRI DENIS (MURA ANGELI)

TEDESCHI ANDREA (MURA ANGELI)

ADDAMO MATTIA (OLIMPIC 1971)

SACCO ANDREA (OLIMPIC 1971)

TURINESE MATTEO (OLIMPIC 1971)

SARUBBI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

LUSARDI SIMONE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

PAFFUMI NICOLO (SORI) BO PAOLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CARLUCCIO CATALDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

BUCCHIERI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

DONATI FRANCO (SUPERBA CALCIO 2017)

MAURI MATTEO (TORRIGLIA 1977)

NANIO DANIELE (TORRIGLIA 1977)

GARE DEL 17/10/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/10/2021

LORENZELLI GUIDO (ARCOLA GARIBALDINA)

PUTZOLU GIOVANNI (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRONDA GABRIELE (APPARIZIONE FC)

LORENZELLI GUIDO (ARCOLA GARIBALDINA)

VISALLI GIUSEPPE (AREA CALCIO ANDORA)

VITALE ROBERTO (CALVARESE 1923)

MEDICI AMMONIZIONE (I INFR)

POZZI ENRICO (VADESE CALCIO 2018)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

Al termine della gara, correva dalla panchina, andando verso il ddg protestando aggressivamente e urlandogli espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose; alla notifica del provvedimento di ammonizione si poneva davanti al ddg, a pochissimi centimetri dal suo volto. All'intimazione da parte del ddg di spostarsi, 28/38 lo stesso non sispostava e continuava ad inveire nei suoi confronti, tanto che il Dirigente addetto all'arbitro doveva frapporsi tra lui ed il ddg, scortando quest'ultimo fino al suo spogliatoio mentre egli continuava a seguirli da dietro, continuando nelle proteste. Un volta che il ddg era entrato nel proprio spogliatoio, lo stesso, nello spazio antistante gli spogliatoi stessi, continuava ad inveire ea lamentare la mancata assegnazione di un calcio di rigore.

SQUALIFICA PER UNA GARA

DELFINO GIANCARLO (AREA CALCIO ANDORA)

A fine gara pronunciava un'espressione di dispregio nei confronti del ddg.

AMMONIZIONE (I INFR)

POGGIO MICHELE (APPARIZIONE FC)

DELFINO GIANCARLO (AREA CALCIO ANDORA)

CHIARLONE LORIS (CARCARESE)

NAPOLI DOMENICO (FEGINO)

DANOVARO CARLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

AMBESI MATTIA (CARLIN S BOYS)

Dopo aver subìto un fallo da parte di un avversario, in reazione, gli appoggiava violentemente la mano sulla nuca spingendolo a terra senza conseguenze lesive.

ARENA FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)

A gioco in svolgimento, ma senza avere la possibilità di giocare la palla, colpiva un avversario con un violento pestone alla caviglia senza conseguenze lesive.

OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

Rivolgeva al ddg espressioni irriguardose ed ingiuriose; alla notificadel provvedimento, sostava nei pressi dell'uscita deltdg, ritardando così la ripresa del gioco ed all'invito del ddg ad uscire dal tdg medesimo, lo apostrofava con un'ulteriore espressione gravemente irriguardosa.

PESCE MIRKO (QUILIANO&VALLEGGIA)

Con la palla a distanza di gioco, entrava in contrasto con un avversario, colpendolo con il piede ad una coscia, causandogli un segno visibile sulla parte colpita e costringendolo ad essere sostituito

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

Dopo la sostituzione, al 40' st, si sistemava in tribuna, indossando ancora la divisa di gioco,e ad ogni passaggio del ddg vicino alla sua 'postazione' gli rivolgeva frasi gravemente irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AVIGNONE ROCCO (AREA CALCIO ANDORA)

MACCIO MIRKO (CAMPESE F.B.C.)

CORACI MATTEO (CASTELNOVESE)

CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

SANGIULIANO DIEGO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

BALOSSINO ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.)

RAGGIO MICHELE (PSM RAPALLO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

PELLE ANDREA (APPARIZIONE FC)

FORESTI FABIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BACIGALUPO MATTIA (CALVARESE 1923)

DONDERO COSIMO (CALVARESE 1923)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

MATTIUCCI FRANCESCO (CAMPESE F.B.C.)

PERUCCHIO LUCA (CAPERANESE 2015)

SPENA MARTINO (CAPERANESE 2015)

CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

CAMOGLI ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

MENONI MATTIA (CITTA DI COGOLETO)

MARCHI LUCA (MAROLACQUASANTA)

BELLANTONE FILIPPO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

DE CAMILLI ALESSIO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

RASPOLINI ALESSIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

DI LUCA CHRISTIAN (PRA F.C.)

FONJOCK DIVINE (PRO SAVONA CALCIO)

STEFANZL ROMAN JAVIER (PRO SAVONA CALCIO)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

DONADEL MICHELE (SAN LAZZARO LUNENSE)

SIBII ALEXANDRU (SAN LAZZARO LUNENSE)

CEVALLOS FAJARDO JUSTIN GABRIEL (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MENGA LIVIO (ALTARESE)

MENSI LORENZO (APPARIZIONE FC)

ARENA GIOSUE (ARCOLA GARIBALDINA)

CAPITANI FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)

VALLETTA FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)

VALLETTA MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

BARCA ANGELO GIOELE (AREA CALCIO ANDORA)

BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)

PROGLIO ALESSIO (AREA CALCIO ANDORA)

SETTI DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)

CALVINI GIACOMO (ATLETICO ARGENTINA)

DI NATALE MATTEO (AURORA CALCIO)

NONNIS NICHOLAS (AURORA CALCIO)

BRIOZZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)

FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)

SARA PIETRO (BORGHETTO 1968)

GOLDONI ANDREA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BATTISTINI ANDREA (BORGORATTI)

LIJOI MATTIA (BORGORATTI)

VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

TRAVERSO ETTORE (CAPERANESE 2015)

BEZMAN VALERIU (CARLIN S BOYS)

BARBAGALLO DENNIS (CASARZA LIGURE)

BENZONI THOMAS (CASARZA LIGURE)

DI STASIO PIETRO (CASARZA LIGURE)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)

MECHERINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

LUCCHETTI MASSIMILIANO (CITTA DI COGOLETO)

SIRI MASSIMO (CITTA DI COGOLETO)

BARBIERI SERGIO (COGORNESE)

BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)

D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)

ERIGOZZI IACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

FORNARA LORENZO (MALLARE)

SPAHIU REXHEP (MALLARE)

ROVERE GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)

MELILLO LEONARDO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

CATTANI VALERIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

DASCANIO LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

TERRIBILE FRANCESCO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

NARDI CARLO (PONTELUNGO 1949)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

CHARLES MANUEL (PRA F.C.)

MACCARONE MATTEO (PRATO 2013)

SCARDIGNO GIOVANNI (PRATO 2013)

ZAMPARDO NICOLO (PRATO 2013)

DI CARLO SAVERIO (PSM RAPALLO)

DOCI FLAVIO (PSM RAPALLO)

CAVITOLO FRANCESCO (RICCO LE RONDINI)

LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)

GREMO LEONARDO (RIESE)

MERLO FABIO (SAN CIPRIANO)

VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)

BOGLIOLO ALESSANDRO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

GENTILE MIRKO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

GUARINO SALVATORE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

PIRROTTA MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

SCARLATA FABRIZIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

GRASSI GIONATA (SAN LAZZARO LUNENSE)

LIPPI ALEX (SAN LAZZARO LUNENSE)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

INTILI MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)

GIANNONE COSIMO (VADESE CALCIO 2018)

ALESSO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

COLOMBO MATTIA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

PERSIANI FABIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

PILI DAMIANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ARLANDINI MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)