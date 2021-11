Calciomercato. L'ex Vado Sbarbati lascia il Chieri e approda alla Lavagnese

Il comunicato:

Un rinforzo d'esperienza col botto per mister Fasano ha messo nero su bianco quest'oggi nella sede della società bianconera, il Dg Andrea Dagnino ha infatti concluso un' altra grande operazione che ha portato in bianconero un forte attaccante marchigiano. Lorenzo Sbarbati, nato ad Ancona il 19 dicembre 1990, 1 metro e novanta di tecnica e potenza, si é allenato questo pomeriggio con il gruppo e sarà a disposizione del mister già domenica a Caronno.

Nel suo curriculum tre stagioni con la Recanatese all'esordio in D, poi tre stagioni in Eccellenza con Cingolana, Biagio Nazaro e Castelfidardo, ancora D con Castelfidardo e Folgore Veregra, Eccellenza con il Montegiorgio e infine Serie D con Castelnuovo Vomano, Vado e Chieri.Nel complesso 148 presenze e 71 reti in Eccellenza e 186 presenze e 30 reti in Serie D.

Certi di aver individuato l'uomo e il calciatore adatto ad accrescere le qualità del gruppo bianconero, i componenti della Società augurano a Lorenzo un campionato ricco di soddisfazioni.