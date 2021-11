Calciomercato. Non solo arrivi per l'Albenga, in partenza Saiu e Natella

Con l'apertura delle liste di trasferimento dovrebbero prendere forma i colpi annunciati dall'Albenga nel corso degli ultimi giorni.

Non solo ingressi esterni, ma anche l'esplosione dei fratelli Graziani e l'inserimento in pianta stabile di Jebbar, ieri a segno contro l'Alassio, saranno parametri da tenere in considerazione per la ricalibratura dell'organico affidato ad Alessandro Lupo.

Ci saranno anche quindi delle uscite e i due nomi maggiormente indiziati in questo momento riguardano l'attaccante esterno Simone Saiu e il centrocampista classe 2003 Manuel Natella, provenienti dalla Triestina.

Le operazioni dovrebbero essere concluse alla riapertura delle liste di trasferimento.