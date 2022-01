Tennis. Le classifiche sorridono al TC Finale, arriva un doppio piazzamento nella top ten

In via Lungosciusa si aspettavano con ansia I risultati delle classifiche che la federazione italiana tennis stila al termine di ogni stagione. Il 2021 pone il TC FINALE Del presidente Gramaticopolo fra le eccellenze tennistiche d’Italia, sia per quanto riguarda i risultati agonistici del proprio settore giovanile, che per la qualità dell’insegnamento proposto dalla propria scuola tennis.

In entrambe le classifiche nazionali infatti arriva un piazzamento nella top ten, con un sesto posto assoluto nella classifica del trofeo FIT riservata ai risultati ottenuti dalle formazioni under 12 14, 16 maschili e femminili ai campionati italiani, E con un settimo posto e nella classifica del GRAND PRIX delle scuole tennis; in tale classifica la federazione italiana tennis censisce tutte le scuole tennis presenti in Italia (che nel 2021 sono state 3457) e formula una graduatoria che tiene conto della qualità dello staff tecnico, del numero dei ragazzi seguiti dal Settore tecnico Nazionale, degli atleti convocati ai raduni e nelle rappresentative regionali e nazionali ed infine delle caratteristiche della struttura.

Dionisio Poggi: “Il 2021 è stato l’ennesimo anno che ci ha regalato grandissime soddisfazioni. Abbiamo sfiorato una storica promozione in A2 con la squadra maschile e le due classifiche di fine anno della federazione, uscite proprio in questi giorni, Pongono il circolo ai vertici del tennis nazionale; nel Trofeo FIT giovanile, i nostri atleti ci hanno regalato ottimi risultati, con ben cinque formazioni alla fase di macro area ed una squadra, e con la squadra Under 12 femminile composta da Asia Spotorno, Victoria Gramaticopolo e Carola Pessina capace di giungere fra le prime quattro formazioni italiane di categoria.





Da Direttore della Scuola Tennis poi, è inutile sottolineare quanto la graduatoria del Grand Prix non possa ovviamente che farmi un enorme piacere; A Finale abbiamo con gli anni creato uno staff giovane Che ha molto investito per migliorare le proprie competenze con corsi ed aggiornamenti. Lavorano con me il maestro nazionale Lorenzo Apostolico, il finalese DOC Giorgio Ghigliazza, istruttore di secondo grado che sta frequentando la scuola nazionale maestri, l’istruttrice di secondo grado Silvia Mocciola, che è responsabile del settore Minitennis, L’istruttore di secondo grado Davide Sergo, ed I preparatori fisici Alessandro Ardoino e Maurizio Gabetta. Il 2022 è iniziato nel migliore dei modi i successi ottenuti nella prima tappa del circuito ligure Slam by Head da Davide Dagnino(u.12 m), Viola Severi (u.12f), Federico Pugliese (u.14 m) e Daniela Gramaticopolo (u.14f) e speriamo arrivi per il Tc Finale un’altra stagione molto positiva!“