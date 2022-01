E' terminata con la sconfitta fragorosa in casa del Bragno (8-0), l'avventura di Luca Capurro sulla panchina del Celle Riviera.

La conferma è arrivata direttamente dal club, attraverso una nota stampa:

"Il Celle Riviera Calcio comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con mister Capurro per la gestione della Prima Squadra. Nel ringraziarlo per l’impegno profuso in questo periodo, gli augura il meglio per il suo futuro personale e sportivo".