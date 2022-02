Calcio, Savona. Marinelli a testa bassa contro le società savonesi. "Solo i soldi alla base dei Settori Giovanili

Ancora uno sfogo Instagram, ancora un attacco di Simone Marinelli.

Questa volta nel mirino terminano le società del comprensorio savonese per la gestione dei Settori Giovanili.

"Alle società interessano i soldi - ha tuonato Marinelli - gira tutto intorno al denaro. Chiediamoci perchè negli ultimi 40 anni i settori giovanili della provincia di Savona hanno partorito solo Stephan El Shaarawy?

Se davvero i club puntassero sui ragazzi i risultati dovrebbero essere nettamente migliori.

Aiutare le famiglie? Allora i club abbassino le quote a 150 euro all'anno - ha continuato Marinelli - senza chiederne 500. Io quest'anno alla leva 2006 non ho fatto pagare nulla per la fiducia che hanno dimostrato nei nostri confronti.

Il Settore Giovanile tornerà a brillare con o senza il Bacigalupo".