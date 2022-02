Calcio, Vado. Stress test Sanremese, alle 14:30 la sfida tutta ponentina al Chittolina

Ottenere un risultato positivo nel turno infrasettimanale di oggi pomeriggio rappresenta un'urgenza particolare per le due protagoniste del ponente ligure che sono pronte ad affrontarsi.

Il Vado ha tracciata la traiettoria per ottenere il proprio obiettivo stagionale, la salvezza, ma le due sconfitte contro Sestri Levante e Derthona impongono ai rossoblu una risposta celere e incisiva sul rettangolo verde, non tanto sul piano del risultato, quanto della prestazione.

Dall'altra parte del campo, invece, la Sanremese, dopo gli importanti investimenti estivi e anche invernali, deve necessariamente trovare una stabilità di rendimento: troppo ondivaga la squadra di Andreoletti per poter pensare di insidiare la corazzata Novara e ambire al salto in Serie C.

Sul fronte rossoblu resta come sempre aperto il piano tattico, seppur sia da registrare la defezione di Brondi e le non perfette condizioni di Papi.

Molte le variabili anche sul fronte offensivo, con un Lo Bosco che scalpita grazie anche a un minutaggio nelle gambe che inizia a farsi sempre più consistenti,

Arbitra Gallo della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato da Hader di Ravenna e Mambelli di Cesena.

Fischio d'inizio alle 14:30, livescore e webcronaca su Svsport.it.