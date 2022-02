Calcio, Sampierdarenese. Alessandro Pugliese decide il recupero con la Letimbro: "Vogliamo arrivare allo scontro diretto con il Savona davanti" (VIDEO)

La testata di Alessandro Pugliese a 10 minuti dal termine di Letimbro - Sampierdarenese rischia di avere una eco prolungata sull'ultima parte del campionato: la vittoria della Sampierdarenese nel recupero del "Santuario" ha infatti proiettato a +3 i genovesi sul Savona.

Un vantaggio non ancora ovviamente incolmabile, ma che in un campionato equilibrato può rappresentare comunque un gap da non sottovalutare, soprattutto in vista dello scontro diretto, come conferma lo stesso autore del gol partita.