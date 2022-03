Calcio. La San Francesco batte 4-2 il Cisano ma non basta, sarà scontro diretto all'ultima giornata con la Spotornese

CISANO - SAN FRANCESCO 2-4 (36' Munì rig. 65' De Luca rig. - 1' Donà, 13' e 57' Rossignolo, 33' Bianco)

47' termina dopo due minuti di recupero. La San Francesco espugna 4-2 Conscente

45' saranno due i minuti di recupero

39' tiro cross di Luca Muscio, palo pieno!

34' palo di Pastorino! vicina al pokerissimo la San Francesco

33' chiude i cambi il Cisano, Godena per Munì

32' è Rembado a lasciare spazio all'ex attaccante di Pietra e Finale

30' Contratto per Garrase nel Cisano, si prepara anche Gaggero nella San Francesco

27' Miracolo di Dallapria sul tiro a colpo sicuro di Insolito. Grande risposta dell'estremo difensore del Cisano

26' Sportelli dal limite, difetta ancora di mira il Cisano dalla lunga distanza

21' Sardo lancia Pastorino al posto di Donà

20' ANCORA UN RIGORE PER IL CISANO! TRASFORMA DE LUCA CON UN PIATTONE IN SCIOLTEZZA, 2-4

19' grande giocata di Luca Muscio a cercare il palo lungo, il pallone viene controllato con lo sguardo da Rosso terminare sul fondo

17' clamoroso! Rosso buca l'uscita ma la palla corre troppo per la rincorsa di De Luca, il tap in resta in canna per l'attaccante del Cisano

16' Bellissimo sfiora di testa la marcatura, girata di testa alta di un soffio sopra la trasversale di Rosso

15' in campo l'eterno Dallapria, esce Grillo

14' cambia ancora il Cisano, in campo De Luca per Ghirardo

12' QUARTO GOL DELLA SAN FRANCESCO, ANCORA ROSSIGNOLO

11' nel Cisano esce Marone, entra Muscio

9' Spotornese in vantaggio a Legino, in questo momento il campionato sarebbe riaperto con lo scontro diretto all'ultima giornata

7' ancora un cambio per Sardo, il giovane Guallini per Gualerzi

4' la partita di Totaro termine con un destro alto, al suo posto Francesco Insolito

2' Merrase in ritardo su Rosso, giallo con gli occhiali

1' si riparte. Primo cambio rossoblu con Patacchini al posto di Scannapieco

SECONDO TEMPO

46' finisce il promo tempo al Raimondo. 3-1 per la San Francesco. 0-0 tra Spotornese e Nolese. In questo momento i rossoblu sono promossi in Prima Categoria

45' gol annullato per offside a Rossignolo, illuminante il lancio di Rembado

44' sinistro in corsa di Ghirardo, Rosso si inginocchia e blocca

38' MUNI' APRE IL DESTRO! IL CISANO TORNA IN PARTITA! 1-3!

37' RIGORE PER IL CISANO! ROSSO STENDE BELLISSIMO IN USCITA

36' Bellissimo tenta il jolly dai 25 metri, rimbalzo nemico dell'ex giocatore della Loanesi, la palla scappa oltre la traversa

33' BIANCO! DALLA BANDIERINA ARRIVA IL TERZO GOL SAN FRANCESCO. CONTROLLO E TIRO NEL CUORE DELL'AREA, GLI OSPITI METTONO IN FRIGO IL RISULTATO

32' Rossignolo dritto per dritto sul primo palo, Grillo è attento

27' la San Francesco ha abbassato troppo i giri, Rosso ancora decisivo su Ghirardo

25' insiste il Cisano, destro a giro di Marone, debole

24' dalla bandierina impatta Munì, centrale, nessin rischio per la porta rosssoblu

23' grande parata di Rosso, bravissimo ad andare a terra con celerità sul mancino di Bellissimo. Corner Cisano

13' ROSSIGNOLO! RADDOPPIO ROSSOBLU, TOCCO SOTTO MISURA A BATTERE GRILLO

8' girata da posizione invidiabile per Rossignolo. Destro troppo chiuso, palla oltre il palo. Solo San Francesco in questo avvio

1' SUBITO SAN FRANCESCO IN VANTAGGIO! DONA' TROVA IL PALO LUNGO! IN QUESTO MOMENTO I ROSSOBLU SONO IN PRIMA CATEGORIA

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CISANO: Grillo, Barchi, Mantero, Muscio S., Magliano, Munì, Ghirardo, Sportelli, Merrase, Bellissimo, Marone

A disposizione: Dallapria Muscio L., Godena, Contratto. De Luca

Allenatori: Pellegrino - Sportelli

SAN FRANCESCO: Rosso, Scannapieco, Torrengo, Gualerzi, Bianco, Illiano, Rembado, Antonelli, Rossignolo, Totaro, Donà.

A disposizione: Accame, Patacchini, Guallini, Pastorino, Patitucci, Ristagno, Gaggero, Caretti, Insolito

Allenatore: Sardo

Arbitro: Salvestrini di Albenga