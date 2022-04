Calcio, Cairese. Primo impegno ufficiale per i Piccoli Amici

Lo scorso weekend è andata in scena la prima partita ufficiale giocata dai nostri Piccoli Amici, delle leve 2015, 2016, 2017, allenati da Giorgio Caviglia, Fabiola Gandolfo e Matteo Ferretti, contro la formazione del Millesimo. Mister Caviglia, che svolge il ruolo di preparatore atletico di tutte le leve del nostro settore giovanile e della prima squadra, così commenta:

"L'attività di base, svolta su dei bambini ancora piccoli, dev'essere, soprattutto, formativa sia sul piano motorio, per cui lavoriamo molto sulla coordinazione, sia su quello educativo, insegnando loro a stare in un gruppo, a rispettare le regole, ad ascoltare e questi sono elementi prioritari. All'età di cinque, sei anni, ciò che vogliamo trasmettere non è tanto un'istruzione calcistica, perché andremmo fuori dalla dimensione pedagogica. La loro volontà di giocare a calcio, per varie motivazioni, ci permette di utilizzare il pallone come uno strumento di gioco per realizzare gli obbiettivi che ci poniamo. La partita stessa deve realizzarsi come un momento in cui si passa del tempo in compagnia di altri bambini che hanno lo stesso interesse, portando i nostri piccolissimi gialloblù ad avere un atteggiamento positivo verso l'attività motoria. È importante, inoltre, far crescere in loro una passione nei confronti del calcio; diventerebbe, però, una forzatura, un aspetto negativo, se tutto l'interesse si concentrasse su aspetti propri di questo sport, come la capacità nel calciare il pallone. La partita giocata sabato contro il Millesimo può essere stata importante per i nostri ragazzi perché c'è stato un confronto, hanno dovuto rispettare delle regole e hanno mantenuto un ottimo atteggiamento, ascoltando sempre l'allenatore e questo è, appunto, molto importante sul piano educativo."