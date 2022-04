Esordio vincente per Gianluca Mager al 'Sanremo ATP Challenger': oggi primi incontri del tabellone principale

Il tennista sanremese, beniamino del pubblico di casa, davanti a più di 500 spettatori, ha sconfitto in due set il 22enne di Cesena Francesco Forti (n° 317 Atp) con il punteggio di 6/2 6/4 in un'ora e 15 minuti di gioco.

Sostenuto da un tifo incessante, Mager è partito alla grande con un doppio break nei primi quattro game che lo hanno fatto rapidamente salire sul 4-0. Forti con fatica ha ottenuto il suo primo game e il set si è chiuso all'ottavo gioco in meno di mezz'ora. Il secondo set è iniziato come il primo, cioè con un break a vantaggio del padrone di casa. Poi si è andati avanti sino al 3-2 e servizio per Mager che ha avuto un momento di difficoltà nel sesto gioco quando ha dovuto salvare quattro palle del contro-break. Ne è uscito alla grande ed è andato a servire per il match che ha chiuso al decimo game tra gli applausi del pubblico e di Fabio Fognini che ha assistito a tutto l'incontro dalle tribune del Circolo Tennis Sanremo alla Foce.

Domani Mager tornerà in campo per il suo esordio nel torneo di doppio che giocherà in coppia con il suo coach Matteo Civarolo: sfideranno la coppia seconda testa di serie composta dallo svizzero Margaroli e l'austriaco Miedler sul Centrale non prima delle 17.

Il match sarà preceduto dal debutto di un altro giovane tennista locale, anch’egli allenato al Sanremo Tennis Team, Matteo Arnaldi che se la vedrà con Riccardo Bonadio non prima delle ore 15.