Calcio. Prima Categoria A: la festa della Carcarese prosegue al "Corrent", alle 16.30 l'anticipo contro l'Oneglia

Una cavalcata trionfale conclusasi già domenica scorsa con tre giornate di anticipo, ma in casa Carcarese è ancora tanta la voglia di celebrare la vittoria del campionato e il ritorno in Promozione.

L'occasione si presenterà questo pomeriggio al "Corrent", dove i biancorossi, impegnati nell'anticipo dellla 20^ giornata contro l'Oneglia, potranno festeggiare a dovere, davanti al proprio pubblico, un traguardo ampiamente meritato per quanto costruito durante la stagione.

Avversaria di turno l'Oneglia, penultima in classifica e al centro della cronaca sportiva per aver schierato, dallo scorso mese di dicembre, un giocatore non tesserato: in attesa di eventuali decisioni da parte della Procura Federale, la formazione ponentina tenterà di fare risultato in un match sulla carta proibitivo, ma che potrebbe regalare qualche sorpresa solamente per il clima di festa e spensieratezza che si respirerà tra le mura del "Corrent".

Fischio d'inizio alle ore 16.30, webcronaca diretta su Svsport.it