L'umore non è ai massimi, ma la possibilità concreta che la vittoria dei playoff possa garantire il salto in Promozione ha riacceso la speranza in casa Savona.

Qualche scoria sul fronte psicologico è ancora da smaltire, ma il direttore generale biancoblu, Simone Sinopia, ha percepito nella truppa di mister Maurizio Podestà la giusta voglia di riscatto.