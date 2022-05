Rugby. Il Savona compie l'impresa: pareggia a Rho ed è a un solo passo dalla Serie B

In Liguria è ritornato il beach rugby e, anche se in chiave minirugby con gli Under 11, il successo del torneo intitolato a Gabriele Remaggi è apparso evidente. Si è giocato a Chiavari alla “Spiaggetta” sulla splendida passeggiata a mare di via Valparaiso con la partecipazione di formazioni oltre che liguri con Amatori Genova, Province dell’Ovest e Pro Recco, anche dalla Toscana con Titani Viareggio e Valdarno di Figline, dal Piemonte con Alba e Pedona Cuneo, dallEmilia Romagna con Piacenza e Cesena, dalla Lombardìa con Bergamo e Treviglio. Festoso il grande saluto finale a tutti i partecipanti con la presenza del Presidente del CR FIR Liguria Enrico Mantovani, Conasiglieri Regionali e numerosi tecnici del rugby ligure. E se a Chiavari si sorrideva con i bimbi del minirugby, a Rho il Savona urlava a squarciagola con il cuore in gola il proprio passaggio alla fase promozione pareggiando (17/17) al “Molinello” un confronto a dir poco con finale alla Hitchcock. I biancorossi hanno messo a segno una meta con Marco Bernat ed un’altra con il tallonatore Andy Shehu, due trasformazioni ed un penalty del “cecchino” Serra. Nel finale ad un minuto dal fischio finale calcio piazzato per i liguri, il palo nega le segnatura, allo scadere altro piazzato a favore dei lombardi errato, ed il Savona così passa il turno.





SERIE C/FASE FINALE/INTERREGIONALE PROMOZIONE

FINALE 1/2 POSTO – GARA DI RITORNO

Rho – Savona 17/17 (punti 2/2) and. 20/21 (punti 1/4)

Totale finale: Savona punti 6 Rho 2.





FINALE 3/4 POSTO – GARA DI RITORNO

Cernusco – CUS Pavia 26/23 (punti 5/1) and. 19/24 (punti 1/4) Totale finale Cernusco punti 6 CUS Pavia 5

CLASSIFICA FINALE:

Savona, II. Rho III.Cernusco, IV CUS Pavia.

Il Savona accede alle fasi finali Nazionale per la promozione in Serie B con date programmate per le domeniche del 5 e 12 giuno 2022.









CAMPIONATO UNDER 19 II FASE INTERREGIONALE

COPPA MARE E MONTI

Finale 3/4 posto

Biella – Moncalieri 20/0 (n.d. rinuncia SQ2)

UNDER 17 CONFERENCE GIRONE 1 INTERREGIONALE III GG.

CUS Milano – Amatori&Union Milano 18/19

Parabiago – A.S.R. Milano 24/40

Unione Monferrato – Province dell’Ovest 25/24

Junior Brescia – CUS Torino 34/14

CLASSIFICA GENERALE:

Junior Brescia punti 39, Amatori&Union Milano 37, Unione Monferrato 29, ASR Milano 21, CUS Milano e Province dell’Ovest 20, Parabiago 17, CUS Torino 4.

UNDER 17 CONFERENCE GIRONE 2 INTERREGIONALE III GG.

Calvisano – Franciacorta 29/3

Amatori Genova – Rho 34/32

Velate – Biella 24/42

Como – Savona 17/28

CLASSIFICA GENERALE:

Calvisano punti 45, Franciacorta 36, Rho 28, Biella 25, Amatori Genova 22, Velate 21, Savona 9, Como punti 3.





CAMPIONATO UNDER 17 II FASE INTERREGIONALE COPPA MARE E MONTI

SEMIFINALI 1/4 POSTO – GARE DI RITORNO

VII Torino – Alessandria 58/5 (punti 5-0) and: 20/0 (punti 10-0). TOR PUNTI 20/0





UR Riviera – Ivrea 7/54 (punti 0-5) andata 12 – 38 (punti 0-5) TOT. PUNTI 0/10

SEMIFINALI 5/8 POSTO – GARE DI RITORNO

Collegno – Pro Recco 35/0 (punti 5-0)

andata 0 – 20 (punti 0-5) TOT. Punti 5/5