Pallacanestro Alassio, tempo di play off e fasi finali in nemerose categorie per gli alassini

UNDER 19 GOLD: Giocato bene per i primi 15 minuti poi scivola via gara 1 della semifinale playoff

Al PalaRavizza va in scena gara 1 di semifinale play off tra la seconda (Abc Alassio) e la terza (Abc AlbengaCeriale) classificata del più importante campionato giovanile ligure davanti a una bella cornice di pubblico, a diversi volti noti che in passato hanno vestito la canotta alassina e che fa sempre piacere vedere.

È importante sottolineare che le due formazioni targate ABC si sono affrontate con sano agonismo ma correttezza.

Vuoi per l'importanza della posta in palio, vuoi per merito di AlbengaCeriale, la partita e' stata giocata solo per i primi 15 minuti dopodiché patiamo la maggiore energia e fisicità degli avversari subendo a rimbalzo e concedendo davvero troppo ai nostri avversari che vincono meritatamente gara 1.

Ben consapevoli che espugnare il campo di Ceriale sarà tutt'altro che agevole l'obiettivo sara' quello di andare a giocarcela forti del fatto che nelle sfide stagionali, ad ora, siamo in perfetta parità.