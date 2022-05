FINALE PLAYOFF -2 Almeno 200 tifosi biancorossi a Sanremo. La curva: «Un gruppo di amici non molla mai»

Meno due alla finale playoff di domenica alle ore 16 a Sanremo e il pubblico biancorosso, nonostante la distanza e la giornata di prevedibile traffico, ha allestito un esodo come non si ricordava dai tempi della serie B.



Si sfiorano i 200 biglietti venduti in prevendita con tre pullman allestiti dalla tifoseria organizzata di Passione Biancorossa e curva nord, oltre a una carovana d'auto in partenza verso la Liguria. Sono previste coreografie particolari, anche con una sorpresa che, filtra dall'ambiente biancorosso, lascerà davvero il segno.

Da Sanremo giungono info precise per quanto riguarda la viabilità e i parcheggi destinati ai tifosi biancorossi.



"Il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che amplia le aree di sosta previste per la squadra ospite su strada Tre Ponti... Lato mare e nei limiti tracciati da fronte al civico 1 fino al 15 è prevista un’area riservata ai veicoli dei tifosi al seguito del Varese".



Deciso anche l'arbitro dell'atto finale del campionato: è Gabriele Restaldo di Ivrea che avrà come assistenti Nicola Di Meo di Nichelino e Tommaso Mambelli di Cesena.

L'appello finale della curva del Varese

Noi siamo quelli che hanno fatto una scelta nella vita. Quella di passare i nostri giorni su quei gradoni, sotto il sole a picco, sotto le secchiate d'acqua, sotto la neve o al ghiaccio. Siamo quelli che trascurano fidanzate e famiglie per una maglia, ma soprattutto per un gruppo di amici. Quelli che ricevono poche gioie e tanti dolori. Quelli che non mollano mai.

Per questa stagione un ultimo importante impegno.

Finale play off: Sanremese-Varese.