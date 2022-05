Calcio, Albenga. Trattativa societaria in salita, ma un tentativo di dialogo potrebbe arrivare ad inizio settimana

Il week end non ha portato sostanziali novità in merito agli sviluppi relativi al tentativo di "scalata" di Simone Marinelli all'Albenga.

La posizione delle parti, espresse anche al nostro quotidiano appare infatti particolarmente chiara.

Marinelli ha palesato le proprie intenzioni, dichiarandosi pronto, attraverso le dichiarazioni dei propri rappresentanti, ad assorbire il monte debitorio della societa bianconera.

Dall'altra parte Gianpiero Colla non ha nascosto il proprio disappunto per l'approccio utilizzato, non chiudendo però definitivamente la porta a un tentativo di dialogo.

Tentativo difficile, ma la cui percorribilità dovrebbe essere percorso propri agli albori di questa settimana.

Sviluppi non sono da escludere a breve