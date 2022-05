Calcio, Yepp Albenga: la guida tecnica va a Davide Torregrossa e Davide Rotiroti

Il comunicato:

La Dirigenza della ASD YEPP ALBENGA é lieta di presentare le persone che guideranno il settore tecnico della stagione sportiva 2022/23.

Prima di comunicare le persone ci teniamo a ringraziare Mister Ferruccio Vio per il lavoro svolto in questo primo anno come società calcistica e per aver creduto subito in questo progetto.

In accordo con tutti i membri del settore tecnico stiamo costruendo un progetto di gestione tecnica innovativa, cercando di dare sempre più importanza al concetto di “team”.

Alla guida tecnica ci sarà Davide Torregrossa e Davide Rotiroti, due allenatori, senza distinzione di gerarchie, che insieme stanno già lavorando per formare un gruppo solido ed un ambiente positivo.

Saranno coadiuvati inoltre da un allenatore dei portieri: Emiliano Dell’Oriente.

Torregrossa e Rotiroti commentano così l’inizio di questa avventura nello YEPP ALBENGA:”Siamo contenti di ritornare a gestire una prima squadra e di essere stati contagiati dall’entusiasmo di una giovane dirigenza per un lavoro di ricostruzione del gruppo molto stimolante”.